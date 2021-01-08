SAKARYA’YA SPOR LİSESİ

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Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, geride bıraktığımız (2020) yılında başladığı yatırımları tamamlayarak
Bu haber 2021-01-08 08:13:02 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Gençlik ve Spor  İl Müdürlüğü, geride bıraktığımız (2020) yılında başladığı yatırımları tamamlayarak sporseverlerin hizmetine sunarken, yeni yıla da(2021) yeni yatırımlarla girdi.

Türkiye emsal teşkil edecek, Yaşayan Stadyum vizyon projesiyle, tesisisleşmeye modern bir yorum getirdi. İl Müdürlüğü, aynı tesis içerisine kazandırdığı Spor Lisesiyle,  eksikliği hissedilen akademik çalışmayla saha çalışmalarının da önünü açtı. Modern statların daha  fonksiyonel kullanılması gerektiğini de ıspat etmiş oldu.

Yeni yılda Spor Lisesi projesini tamamlayarak tüm branş derslerinin ihtisas salonlarında yapılabilmesinin mümkün olacağını gösterecek.  Spor İl Müdürlüğü, aynı zamanda Söğütlü'ye açık spor alanlarının yanında bir salon, Karapürçek'e sentetik zeminli futbol sahası, Yenikent'teki spor salonunun bulunduğu yerleşkeye sentetik zeminli futbol sahası, tenis kortu ve yarı olimpik kapalı yüzme havuz inşaatına da başladı. Hendek Belediyesiyle ortaklaşa yürüttüğü Süleyman Seba  Spor Kompleksi ınşaatı yatırımına da  paydaş olarak gerekli desteği vermeye başladı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aynı zamanda iki yıl önce başlattığı ve İl Müdürü Arif Özsoy 'un" En büyük meselem ve sorumluluğum" dediği Gençlik Merkezleri atılımını da Genç Ofis ve yeni Gençlik Merkezleriyle devam ettirmektedir. Bu minvalde Yaşayan Stadyum projesinin içerisine Adapazarı Gençlik Merkezi açılırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Erenler Belediyesiyle yaptığı protokolle Erenler ilçesindeki Erenler Yaşam Merkezini devralıp oraya da fonksiyonel bir Gençlik Merkezi açarak önemli bir tesisi daha Sakarya 'nın hizmetine sunmuş olacak. Gençlik Merkezi olmayan ilçelere de Genç Ofisler açarak gençlerin tarihi misyonunu bilen aktüel bir vizyona sahip bireyler olması için tüm imkanları seferber edip, onların geçmişini bilen geleceğe güvenle bakan bireyler olmasını sağlayarak kurumun da var oluş sebebine uygun projeleri hayata geçirmesinin önünü açmış oldu.
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