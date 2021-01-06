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KENAN AKMAN VEFAT ETTİ

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KENAN AKMAN VEFAT ETTİ

CHP Eski Koceli Milletvekili Kenan Akman (Akalsba) Koronavirüs tedavisi
Bu haber 2021-01-06 21:04:05 eklenmiş ve 141 kez görüntülenmiştir.

 

CHP Eski Koceli Milletvekili Kenan Akman (Akalsba) Koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul Acıbadem Atakent Halkalı Üniversite Hastanesinde vefat etti.

 Abhaz camiasının sevilen ve sayılan büyüklerinden olan Kenan Akman’ın vefatı camia içinde büyük üzüntüye sebep oldu.

 Merhum Kenan Akman’ın cenazesi 7 Ocak Perşembe günü öğleyinden önce  Akyazı’ya bağlı Kuzuluk mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

 
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