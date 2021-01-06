AK PARTİ İL BAŞKANI YUNUS TEVER İLÇEMİZDE BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDU

Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Belediye Başkanımız Bilal Soykan, İl Yönetim Kurulu Üyesi

Bu haber 2021-01-06 20:55:32 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Belediye Başkanımız Bilal Soykan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Akyazı koordinatörü Ahmet Cindioğlu, Ak Parti ilçe Başkanı Mesut Ekrem ilçemizde bir dizi ziyareti gerçekleştirmek için bir araya geldiler.

Ak Parti İlçe Başkanlığında bir araya gelerek İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı ile görüşme sağlayarak çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Buradan ayrılarak, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’e makamında ziyarette bulundular. Devamında ise Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z. Şinasi Bayraktar’a nezaket ziyaretinde bulunarak ilçemizdeki çalışmalar için kolaylıkla dilediler

.Ardından, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman ve Muhtarlarımız ile bir araya geldi. Muhtarlardan gelen talep ve isteklerini dinleyerek, gerekli notları aldılar.

Son olarak Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Akyazı Odaları; Bakkallar, Bayiiler ve Sebzeciler Esnaf Odası- Manifaturacı, Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Odası- Ağaç İşleri Esnaf Odası- Şoförler Odası- Berberler Odası- Gıda Maddeleri Odası- Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası- Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlarına ziyarette bulundular. Esnaflarımızla alakalı talepleri dile getiren Oda Başkanları, yapılan ziyaret için memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler

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