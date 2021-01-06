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BELEDİYE MECLİS SALONU YENİLENDİ

kyazı Belediyesi Meclis salonu yeni yüzü ile meclis üyeleri tarafından oldukça
Bu haber 2021-01-06 09:45:37 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Meclis salonu yeni yüzü ile meclis üyeleri tarafından oldukça beğenildi. Bir süredir meclis toplantıları koronavirüs dolayısı ile Kenan Sofuoğlu parkındaki zabıtanın bulunduğu binada yapılıyordu.

Bu süre içinde merkez binadaki meclis salonu koronavirüs tedbirlerine uygun olarak yeniden dizayn edildi. Koltuklar ilave edilerek mesafe kurallarına uygun olarak toplantıya hazır hale getirildi. Arka planda yer alan Bayrak üzerine Atatürk fotoğrafı yenilenen salona güzel bir görünüm kazandırdı.

2021yılının ilk toplantısını yenilenen salonda yapan Belediye  meclisi üyeleri salonun yeniden düzenlenmesinde emeği geçen Yazı şleri Müdürü Selda Aksima’ya teşekkür ederken Aksima Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından bir plaketle ödüllendirildi.

 
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