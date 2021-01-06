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MHP’LİLERDEN ZİHNİ AÇBA’YA ZİYARET

Hendek Belediye Başkan yardımcısı Sedat Martin, Akyazı Belediyesi’nin MHP’li Meclis
Bu haber 2021-01-06 08:27:56 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

 

Hendek Belediye Başkan yardımcısı Sedat Martin, Akyazı Belediyesi’nin MHP’li Meclis üyeleri Furkan Çakıroğlu, İksan Özcan ve MHP Akyazı İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi İrfan Sarı,  MHP’den 25 ve 26.dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Zihni Açba’yabir nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyaret Zihni Açba’nın Akbalık mahallesindeki evinde gerçekleşti.

Ziyarette bulunan MHP’liler eski Milletvekilleri Zihni Açba’ya çalışmaları ile ilgili bilgiler verdiler ve görüş alışverişinde bulundular.

Zihni Açba’da partilileri tarafından yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yararlı bir görüşme oldu dedi.

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