Korona Akyazı’da can almaya devam ediyor

Aslen Akyazılı olan Adapazarı’nda yaşayan 2 Çocuk babası 45 yaşındaki Recep Durmuş yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Durmuşlar Mahallesi Muhtarı Bekir Durmuş’un yeğeni olan aslen Akyazı’ya bağlı Durmuşlar Mahallesinden olup Adapazarı’nda yaşayan 45 yaşındaki 2 Çocuk babası Recep Durmuş kronik hastalığı nedeniyle tedavi için gittiği İzmit Umuttepe Araştırma Hastanesinde Covt-19 salgın hastalığına yakalanınca Yoğun bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.
Recep Durmuş Kocaeli Umuttepe Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Recep Durmuş’un cenazesi doğum yeri olan Durmuşlar Mahallesinde pandemi kurallarına uyularak alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi