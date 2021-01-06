Korona Akyazı’da can almaya devam ediyor

Aslen Akyazılı olan Adapazarı’nda yaşayan 2 Çocuk babası 45 yaşındaki Recep Durmuş

Bu haber 2021-01-06 08:25:46 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.