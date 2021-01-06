Akyazı’da balık katliamı sürüyor

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Akyazı Küçücek deresinde COVİD-19 salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı
Bu haber 2021-01-06 08:21:26 eklenmiş ve 73 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Küçücek deresinde COVİD-19 salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı delinerek balık katliamı yapıldı.

Görgü tanıkları Küçücek deresi kenarında faaliyetini sürdürmekte olan Metal İş kolunda çalışma yapan bir fabrikanın dere kenarındaki özel bir borudan beyaz renkli atık sularını dereye boşalttığını ve akabinde de balık ölümlerinin gerçekleştiği gördüklerini söylediler.

Küçücek deresi kenarında hayvan otlatan bir çobanda gördüklerini şöyle özetledi “ Genelde hayvanları bu dere kenarında otlatırım. Geçmiş günlerde olduğu gibi o gün yine Fabrika tarafından dereye akıtılan beyaz renkli atık sudan sonra balıkların ölmek suretiyle su yüzüne çıktıklarını gördüm. Çok üzüldüm. Atık suyun rengi beyaz ama balıkları öldürüyor. Bende hayvanlarıma bu dereden su içiriyorum. Son durumu gördükten sonra hayvanlarıma bir şey olmasın diye artık su içirmemeye karar verdim” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Şimdi dikkatler yetkililerin ne yapacağına çevrilmiş durumda. Yetkililer bakalım nasıl bir işlem yapacak diye merak üst seviyede.

 

 
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