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AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN YILIN İLK TOPLANTISI

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AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN YILIN İLK TOPLANTISI

Akyazı Belediye Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Bilal Soykan Başkanlığında gerçekleştirdi.
Bu haber 2021-01-05 17:11:00 eklenmiş ve 119 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Meclisi 2021 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Bilal Soykan Başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda gündemdeki 11 madde görüşülerek karara bağlandı.

 Gündem maddelerine geçilmeden önce bir konuşma yapan Belediye Başkanı Bilal Soykan meclis üyelerinin yeni yıllarını kutladı ve hayatını kaybeden persole ve vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi. Daha sonra Akyazı Belediyesinin 2020 yılı içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerinden oluşan 16 dakikalık bir video filmi izletildi. Fılmde ayrıca 2021 yılı içinde gerçekleştirilecek olan projelerle ilgili bilgilere de yer verildi.

 Toplantıya 11 maddelik gündemin görüşülmesi ile devam edildi. Gündemin 9 maddesi oy birliği ile kabul edilirken  7. Maddesi MHP üyelerinin konunun meclisin görevi olmadığı gerekçesi ile reddine karşı AK Partili üyelerin oyu ile kabul edildi.

 Gündemin 11. Maddesinde ise gizli oy ve açık tasnifle yapılan seçimlerde 5393 ayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi uyarınca Denetim komisyonu seçimi gerçekleştirildi.

5 üyeden oluşan komisyon üyelerinin adları şöyle:

Naci Çavdar,

Cem Tuncer,  

Ahmet Öztürk,

Uğur Kılıçoğlu

Furkan Çakıroğlu

Toplantıda Meclis üyesi İksan Özcan 2021 yılının üyelere Akyazı’ya ve ülkemize hayırlar getirmesi dileği ile üyelere üzerinde kendi adının yazılı olduğu çikolata ikramında bulundu.

 

 

 
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