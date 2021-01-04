GAZETECİ ÖMER DERE’NİN AĞABEYİ VEFAT ETTİ

Akyazı Hasanbey Mahallesi halkından Merhum Süleyman Dere'nin oğlu, İsmail, Ahmet, Mehmet Dere'nin kardeşleri Emir Uzman, Muzaffer Kurt ve merhum Hasan Eser'in kayın biraderleri, Taha, Baha Fatih, Süleyman, Serdar Dere'nin amcaları, Haluk Yasin, Bulent, Mustafa Uzman, Ersoy ve Bünyamin Eser, Sait ve Selman Kurt'un dayıları, Ömer Dere' nin abisi ,Enes ve Elyesa Dere'nin babaları Halit Dere vefat etti.
Merhum Halit Dere’nin Hasanbey Mahallesindeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI