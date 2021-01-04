GAZETECİ ÖMER DERE’NİN AĞABEYİ VEFAT ETTİ

Akyazı Hasanbey Mahallesi halkından Merhum Süleyman Dere'nin oğlu, İsmail, Ahmet,

Bu haber 2021-01-04 00:37:42 eklenmiş ve 81 kez görüntülenmiştir.