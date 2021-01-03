ÖĞRETMENLERİMİZ YURTDIŞINDA KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYORLAR

Cidde şehrinde Kısa adı CUTO olan Uluslar arası Türk okulunda görevlendirilen eğitim neferlerimiz.

Bu haber 2021-01-03 22:57:03 eklenmiş ve 216 kez görüntülenmiştir.

Cidde şehrinde Kısa adı CUTO olan Uluslar arası Türk okulunda görevlendirilen eğitim neferlerimiz. Onlar yurt dışında da olsalar kültürümüzü geliştirmek ve geleceğimiz olan çocuklarımıza kültürümüzü unutturmamak adına canla başla çalışıyorlar.

Okul Müdürü Faruk Okur, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Selva Karataş Toğaç, İngilizce Öğretmeni Arzu Okur, Arapça Öğretmeni Feyza Özgüven ve aynı okulda görev yapan diğer öğretmenler tarafından planlanan, öğrencilerinin ülkemizden uzakta olsa kültür bağlarını güçlü tutmak, öğrencilerine ve velilerine kültürel miraslarımızı unutmamalarını sağlamak amaçlı olarak Türkiye’nin her şehrinden birer kültürel objeyi Türk Kültür Mirası Müzesi adını verdikleri ve okul girişinde hazırladıkları sergide gösterime sunma projesini hayata geçirmeleri bulundukları şehirde büyük sükse yarattı ve sergiyi gezenlerin hayli fazla olması ile de önemli bir rekora da imzalarını atmış oldu.

Okul Müdürü ve Öğretmenlerinin bu anlamlı projesine Cidde Başkonsolosluğu ile Konsoloslukta görevli MEB yurt dışı Eğitim Ataşesi Güsamettin Erdoğan’ın da destek vermesi ile proje hedefine ulaşmış oldu.

Projeye hayat veren okul müdürü İbrahim Şimşek, Okul Müdür Yardımcısı Faruk Okur ve öğretmenler, projelerinin hayata geçirilmesi konusunda destek verenlere, Türkiye’den kendilerine Kültürel obje gönderenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.