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Başkan Soykan’dan plaketli uğurlama

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kadrosunda çalışan ve emekliliğe hak kazanan Yunus Çakmak ve
Bu haber 2020-12-28 15:38:56 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kadrosunda çalışan ve emekliliğe hak kazanan Yunus Çakmak ve Hasan Hoş isimli iki personel Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından plaketle uğurlandılar.

Başkan Soykan plaket verme sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi  “Belediyemizin çeşitli kademelerinde çalışan ve son olarak da Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde başarılı hizmetlere imzalarını atan iki değerli personelimizi emekli olmaları nedeniyle uğurluyoruz. Kendilerine hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanları olarak teşekkür ediyorum ve her iki personelimize bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluk diliyorum”

 
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