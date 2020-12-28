AKYAZI GENELLİKLE YASAĞA UYDU ANCAK CEZA YİYENLER DE OLDU

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25 Aralık Cuma günü saat 20.00 de başlayıp 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 de sona eren sokağa
Bu haber 2020-12-28 15:28:08 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

 25 Aralık Cuma günü saat 20.00 de başlayıp 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 de sona eren sokağa çıkma yasağına bir önceki hafta olduğu gibi bu kısıtlamada da Akyazılılar genelde uydular.

Yasak kapsamında Akyazı İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerle İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sıkı bir çalışma örneği gösterdiler. Polis kendi sorumluluk bölgesinde, Jandarma’da yine kendi sorumluluk bölgesinde sıkı denetim yaptı ve toplamda 22 bin 650 lira para cezası kesti. Aynı denetimlerde 8 araçta trafikten men edildi. 

Emniyet ve Jandarma ekipleri bu hafta marketleri sıkı denetim altına aldı. Almış veriş yapanlarla işyeri çalışanlarını sıkı şekilde denetleyen Polis ve Jandarma sürekli olarak maske- sosyal mesafe ve hijyen uyarıları yaptı.

 

 

 
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