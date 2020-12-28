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KAR YAĞIŞINI ÖZLEDİK

Akyazı olarak mevsimin en kurak günlerini yaşıyoruz. Uzun zamandan beri yağmayan yağmur
Bu haber 2020-12-28 15:19:41 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı olarak mevsimin en kurak günlerini yaşıyoruz. Uzun zamandan beri yağmayan yağmur ve bu günlerde yağması beklenen kar yağışının olmaması yetkilileri olduğu gibi Akyazılıları da endişelendiriyor.

Geride bıraktığımız hafta içinde kısa süreli de olsa alçak kes imlerde yağmur, yüksek kes imlerde ise kar şeklinde yağan yağışlar kısmen de olsa Akyazılıları sevindirmişti. Şimdi ise yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşanmaya başlanması Akyazılıları tekrar endişeye sevk etti ve yağışlarla ilgili olarak tüm umutlarını yeni yıla bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde yağmurla başlayan sonra kar yağışına çevirmesiyle Akyazı Keremali yaylası beyaza bürünmüştü. Keremali yaylasında kar yağışının başladığını öğrenen Akyazılılar o güzelliği doyasıya yaşamak için soluğu yaylalarda almış ve doyasıya eğlendikten sonra da akşam saatlerinde tekrar evlerine dönmüşlerdi.

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