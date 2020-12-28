CHP ESKİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ KENAN AKMAN KRONAVİRÜSE YAKALANDI

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Aslen Akyazı Kuzuluk Cemalbey Mahallesinden olan ancak Kocaeli’de ikamet eden CHP Kocaeli eski Milletvekili
Bu haber 2020-12-28 15:17:37 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

 

Aslen Akyazı Kuzuluk Cemalbey Mahallesinden olan ancak Kocaeli’de ikamet eden CHP Kocaeli eski Milletvekili Kenan Akman koronavirüse yakalandı.

Kocaeli de yapılan testten sonra İstanbul’da özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kenan Akman’ın tedavi edildiği hastaneden yakınları tarafından alınan bilgilere göre sağlığının her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi.

Çevresinde ve özellikle de Abhaz camiasında çok sevilen ve sayılan, beyefendi kişiliği ve yaptığı yardımlarla dikkat çeken Kenan Akman’ın rahatsızlığı Hem Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere Marmara bölgesinde hem de memleketi olan Akyazı Kuzuluk’ta derin üzüntü yarattı. Sevenleri Kenan Akman’ın bir an önce iyileşip sağlığına kavuşması için dualarını göndermeyi ihmal etmiyorlar.

 

 

 
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