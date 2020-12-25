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KARAPÜRÇEK’TE SALEP ÜRETİMİ YAPILIYOR

KARAPÜRÇEK’TE SALEP ÜRETİMİ YAPILIYOR

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KARAPÜRÇEK’TE SALEP ÜRETİMİ YAPILIYOR

Karapürçek Kaymakamlığı tarafından İlçe genelinde alternatif ürünlerin yetiştirilmesi
Bu haber 2020-12-25 19:41:07 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

Karapürçek Kaymakamlığı tarafından İlçe genelinde alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ile ilgili salep çalışması yapılmaya başlandı.

 Bu doğrultuda Karapürçek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından salep fideleri temin edildi. Temin edilen fidelerin büyük bir kısmı köylerdeki örnek çiftçilerin tarlalarına dikilirken bir bölümü de Karapürçek Hükümet Konağı çalışma bahçesine demonstrasyon (örnekleme) çalışması olarak dikimi gerçekleştirildi.

 Dikilen fidelerin İklim şartlarına göre Nisan veya Mayıs ayları arasında   hasadı yapılacak.

 Karapürçek Kaymakamı Gökay İçen konu ile ilgili olarak ilçe halkının yeni ve farklı tarım ürünleri ile tanışması, farklı katma değeri yüksek ürünlerin ilçe geneline yayılması amacıyla gerçekleştirilen proje ile ilçe halkının gelir düzeylerin arttırılması amaçlanmaktadır dedi.

 Kaymakam İçen, dekar başına maliyetin 5 katı gelir elde edilebileceğini belirtirken, ilçe halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

 Bilindiği gibi salep bilhassa kış mevsiminde içecek olarak tüketildiği gibi dondurmanın da hammaddesi.

 Orman ve meralarda tabii olarak yetişen ve çeşitli türleri olan salep bitkisinin sökülüp alınması,Başka bir yere nakledilmesi kesinlikle yasak. Çevre kanununa göre 40 bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılıyor.

 
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