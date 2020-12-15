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ENVER HOCAYI DA KAYBETTİK

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii emekli müezzini Enver Yıldırım,
Bu haber 2020-12-15 19:39:16 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii emekli müezzini Enver Yıldırım, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

 Akyazı'da yaşayan Erol ve Cemalettin Yıldırım babaları Gazi Süleyman Paşa Camii emekli müezzini Enver Yıldırım, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. 

 Enver Yıldırım hoca hayatını kaybetti.

 Berber conti Erol Yıldırım ve Cemalettin Yıldırım 'ın babaları emekli müftü Ragıp Güzel hocamızın bacanağı,İlçemiz Gazi Süleyman Paşa camii emeklisi müezzinlerimizden Enver Yıldırım vefat etti.

 enaze namazı bugün kılınarak aile mezarlığına defnedildi.

 

 
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