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VAHİT DİZDAROĞLU VEFAT ETTİ

VAHİT DİZDAROĞLU VEFAT ETTİ

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VAHİT DİZDAROĞLU VEFAT ETTİ

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından yeni camii esnaflarından
Bu haber 2020-12-24 00:15:07 eklenmiş ve 219 kez görüntülenmiştir.

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından yeni camii esnaflarından Cahit, Cevat ve Cemil Dizdaroğlu’nun abileri Vahit Dizdaroğlu vefat etmiştir.

Akyazı’da Futbol hayatına başlaya daha sonra Gebze’de birçok kesim tarafından tanınan, Bayer Türk Kimyaspor, Zaferspor ve Balkanspor’da top koşturan, Bayer Türk’ün eski antrenörü "Hagi Vahit" olarak bilinen Aynı zamanda Müzisyen ve Sinema sanatçısı da olan 58 yaşındaki Vahit Dizdaroğlu uzun süredir savaş verdiği amansız hastalığa yenilerek yaşamını yitirdi.

KOÜ Tıp Fakültesi’nde 7 aydır tedavi gören Dizdaroğlu son 1 haftadır da Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda yatıyordu.

 Cenaze namazı bugün kılınarak merkez aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye tel:  Kardeşi Cahit Dizdaroğlu 0 545 294 20 05
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