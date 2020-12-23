Adliye önünde Dikkatsizlik kazayı getirdi

Akyazı Kuzuluk yolu Akyazı Adliyesi önünde 2 Otomobil dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı.

Bu haber 2020-12-23 10:29:43 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.