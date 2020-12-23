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Adliye önünde Dikkatsizlik kazayı getirdi

Akyazı Kuzuluk yolu Akyazı Adliyesi önünde 2 Otomobil dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı.
Bu haber 2020-12-23 10:29:43 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk yolu Akyazı Adliyesi önünde 2 Otomobil dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken her iki araçtada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Akyazı’dan Kuzuluk yönüne seyretmekte olan Otomobil Alaağaç caddesinden çıkış yapan Otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken her iki Otomobildede maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları Otomobil sürücülerinin dikkatsizliğinin yanı sıra buradaki Alışveriş marketinin önünde uygunsuz şekilde yapılan parklar yaya ve araç trafiğini zora sokuyor diyerek tepki gösterdiler
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