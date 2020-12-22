KONURALP İLKOKULU İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİNE TABLET HEDİYE ETTİ

Eğitim öğretim faaliyetlerinde her zaman Sakarya’nın gözde okulları arasında yer alan Akyazı Konuralp İlkokulu

Bu haber 2020-12-22 15:29:01 eklenmiş ve 193 kez görüntülenmiştir.

Eğitim öğretim faaliyetlerinde her zaman Sakarya’nın gözde okulları arasında yer alan Akyazı Konuralp İlkokulu Koronavirüs sürecinde ortaya çıkan uzaktan eğitim sırasında eğitim öğretim faaliyetlerine imkansızlıklar nedeniyle katılamayan ihtiyaç sahibi öğrencilerine tablet hediye etti.

Okul Müdürlüğü, öğretmenler ve okul aile birliği işbirliği ile hayırsever vatandaşlardan temin edilen tabletler okulda düzenlenen törenle öğrenci velilerine teslim edildi.

Konuralp İlkokulu Müdürü İrfan Bakır tablet dağıtım töreninde yaptığı konuşmada uzaktan eğitim sürecinde eğitim faaliyetlerine katılamayan öğrencilerimiz için çevreden temin ettiğimiz tabletleri bir an önce öğrencilerimize ulaştırıp derslerden geri kalmamalarını sağlamak amacı ile başlattığımız kampanyada olumlu sonuçlar almaya başladık. Hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı tabletleri vakit geçirmeden ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Kampanyamıza destek veren başta öğretmenlerimiz olmak üzere idareci arkadaşlarımız ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

Okul Müdürü İrfan Bakır şu ana kadar 23 tablet dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve kampanyanın devam ettiğini, tabletler geldiğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi.

Okul salonunda yapılan tablet dağıtımına Okul Aile Başkanı Mustafa Aydın, İlçe Milli Eğitim müdürlüğü yetkilileri Öğrenci velileri ile öğretmenler katıldı.