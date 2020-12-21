Akyazı, yaylaları, ormanları, sıcak suları, maden suları, yolları, mahalleleri ile bambaşka güzellikte

Bu haber 2020-12-21 22:56:34 eklenmiş ve 111 kez görüntülenmiştir.

Akyazı, yaylaları, ormanları, sıcak suları, maden suları, yolları, mahalleleri ile bambaşka güzellikte olan Sakarya’nın önemli İlçelerinden biridir. Kısaca Akyazı tüm doğa güzellikleri ile her mevsim güzeldir.

Akyazı, son zamanlarda doğa güzellikleri konusunda hayli ilerleme kaydetti. Yakın İllerden günü birlik gelen misafirlerin yanı sıra gecelemek suretiyle de Akyazı’yı gezen çok sayıda yerli misafirlerin sayıları da son zamanlarda büyük artış gösteriyor. Bu durum Akyazılıları kuşkusuz memnun ve mutlu ediyor.

Bu yılın başlarında karşı karşıya kaldığımız pandemi nedeniyle geçmişte görülen yerli gezginleri Akyazılılar göremiyorsa da, Pandeminin bitmesinden ve hayatın normale dönmesinden sonra tekrar Akyazı’ya geleceklerine olan inançlarını muhafaza ediyorlar.

Akyazı her mevsim güzel dedik ya; İşte Sonbahar mevsiminde Akyazı’nın güzelliklerini ortaya koyan resimler.