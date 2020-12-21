Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Akyazı her mevsim güzel

Akyazı her mevsim güzel

KUZEY MARMARA OTOYOLU AKYAZI'DA TÖRENLE AÇILDI

KUZEY MARMARA OTOYOLU AKYAZI'DA TÖRENLE AÇILDI

Ak Parti’den İlçe Sağlık’a Moral Ziyareti

Ak Parti’den İlçe Sağlık’a Moral Ziyareti

ASKF BAŞKANI YAŞAR ZIMBA’NIN AĞABEY ACISI

ASKF BAŞKANI YAŞAR ZIMBA’NIN AĞABEY ACISI

SYKD: “SOFUOĞLU’NUN ÜNİVERSİTE ’YLE İLİŞKİSİ HEMEN KESİLMELİ”

SYKD: “SOFUOĞLU’NUN ÜNİVERSİTE ’YLE İLİŞKİSİ HEMEN KESİLMELİ”

ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

Akyazı her mevsim güzel

Akyazı, yaylaları, ormanları, sıcak suları, maden suları, yolları, mahalleleri ile bambaşka güzellikte
Bu haber 2020-12-21 22:56:34 eklenmiş ve 111 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı, yaylaları, ormanları, sıcak suları, maden suları, yolları, mahalleleri ile bambaşka güzellikte olan Sakarya’nın önemli İlçelerinden biridir. Kısaca Akyazı tüm doğa güzellikleri ile her mevsim güzeldir.

Akyazı, son zamanlarda doğa güzellikleri konusunda hayli ilerleme kaydetti. Yakın İllerden günü birlik gelen misafirlerin yanı sıra gecelemek suretiyle de Akyazı’yı gezen çok sayıda yerli misafirlerin sayıları da son zamanlarda büyük artış gösteriyor. Bu durum Akyazılıları kuşkusuz memnun ve mutlu ediyor.

Bu yılın başlarında karşı karşıya kaldığımız pandemi nedeniyle geçmişte görülen yerli gezginleri Akyazılılar göremiyorsa da, Pandeminin bitmesinden ve hayatın normale dönmesinden sonra tekrar Akyazı’ya geleceklerine olan inançlarını muhafaza ediyorlar. 

Akyazı her mevsim güzel dedik ya; İşte Sonbahar mevsiminde Akyazı’nın güzelliklerini ortaya koyan resimler.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
23:05 - Akyazı her mevsim güzel
Akyazı, yaylaları, ormanları, sıcak suları, maden suları, yolları, mahalleleri ile bambaşk...
23:34 - Ak Parti’den İlçe Sağlık’a Moral Ziyareti
Ak Parti ilçe teşkilatı Pandemi nedeniyle yoğun çalışma içerisinde olan İlçe Sağlık Müdürl...
23:38 - Yaşar Zımba memleketinde hasret giderdi
Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre Hastanede tedavi altında...
00:54 - BAŞKAN YARDIMCISI ÖZER İLÇE TARIM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ
Akyazı Belediye başkan yardımcılarından biri olan Ali Özer İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek...
00:51 - MUHTARLARDAN JANDARMAYA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk orta ve topçu sırtı mahallelerinde bulunan mezarlıkların ve bazı c...
00:46 - Muhtar Çakmakçı’dan SASKİ Müdürüne teşekkür ziyareti
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, mahallesinde sık sık oluşan ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
KUZEY MARMARA OTOYOLU AKYAZI'DA TÖRENLE AÇILDI
KUZEY MARMARA OTOYOLU AKYAZI'DA TÖRENLE AÇILDI
472 Kez Okundu
Akyazı her mevsim güzel
Akyazı her mevsim güzel
112 Kez Okundu
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ