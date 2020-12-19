KUZEY MARMARA OTOYOLU AKYAZI'DA TÖRENLE AÇILDI

Kuzey armara Oto Yolunun tamamlanan Kurtköy Akyazı arası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın

Bu haber 2020-12-19 23:34:06 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Kuzey armara Oto Yolunun tamamlanan Kurtköy Akyazı arası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın video konferans ile iştirak ettiği veUlaştırma ve Altyapı bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte açılışı bugün törenle hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı..

Erdoğan, yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"SON KISMI ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

"Bugün hizmete açtığımız kısmın uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 68 kilometreyi geçiyor. Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların toplam uzunluğu ise 389,3 kilometreyi buldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 2016 yılında Odayeri-Paşaköy ile başlayan ve etap etap bugüne kadar devam eden kısımlarının açılışlarında son bir bölüm daha kaldı. Bu son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız.

"YATIRIM BEDELİ 3,1 MİLYAR DOLAR"

Yatırım bedeli 3,1 milyar dolar olan bu kesimin ülkemiz ekonomisine sadece vakit ve akaryakıt tasarrufundan sağlayacağı yıllık katkı 2,5 milyar liradır. Bugün açılışını yaptığımız bölümün maliyeti de 431 milyon doları buluyor.

"HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM ALTERNATİFLERİ SUNUYORUZ"

Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Şu ana kadar açılan kısımlarda bu faydayı zaten görmeye başladık. İstanbul-İzmir Otoyolu'yla ve TEM Otoyolu'yla çeşitli noktalarda kurulan bağlantı sayesinde vatandaşlarımıza her istikamet için hızlı ve konforlu ulaşım alternatiflerini sunuyoruz.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK"

İnşası süren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun da nihayete ermesiyle Marmara Bölgesi'ni çepeçevre saran otoyol ağını tamamlıyoruz. Bu otoyol güzergahları üzerindeki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserleri de unutmamız gerekiyor.

Bu tür yapılar ulaşım işlevi yanında ülkemizin ve şehirlerimizin sembolü haline dönüşen eserlerdir. Üretim ve ticaret gücüyle Türkiye'nin adeta kalbi konumundaki Marmara Bölgemizin ve onun merkezinde yer alan İstanbul'un geleceğini şekillendirecek bu önemli yatırımların her aşamasını bizzat takip ediyoruz.

"ÜLKEMİZE ESER KAZANDIRMAKTAN DAHA BÜYÜK BİR SİYASET OLMADIĞINA İNANIYORUM"

Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. Belediye başkanlığımdan itibaren her anımı eser ve hizmet siyasetiyle geçirmiş biri olarak, bu tür açılış programlarına iştirak etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Rabbime; ülkeme ve milletime böylesine büyük eserler kazandırılmasına vesile olduğum için her gün hamd ediyorum.

Türkiye uzunca bir süre diğer altyapılarla birlikte ulaşım konusundaki eksikliklerinin sıkıntılarını yaşamıştır. İktidare geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık.

"2023 HEDEFLERİMİZE UYGUN HALE GETİRDİK"

Mevcut demir yolu ağımızın tamamına yakınını neredeyse sıfırdan yapmışçasına yeniledik, modernize ettik. Hava yolunda 24 olan mevcuda 30 yeni havalimanı daha ekleyerek ülkemizin her köşesine uçakla seyahati mümkün hale getirdik. Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik. Ülkemizi salgın sonrası dönemin üretim ve ticaret merkezi haline getirme gayretimizi daha da ileri taşıyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını "Asıl büyük atılımı önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız." diyerek tamamladı











