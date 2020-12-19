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Ak Parti’den İlçe Sağlık’a Moral Ziyareti

Ak Parti ilçe teşkilatı Pandemi nedeniyle yoğun çalışma içerisinde olan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne
Bu haber 2020-12-19 23:32:51 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Parti ilçe teşkilatı Pandemi nedeniyle yoğun çalışma içerisinde olan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne moral ziyaretinde bulundu.

Ak parti ilçe başkanı Mesut Ekrem, beraberinde İl Koordinatörü Ahmet Cindioğlu,Kadın Kolları başkanı Nurten Birincioğlu ve Gençlik kolları başkanı Oğuzhan Çolak ile birlikte İlçe Sağlık Müdürü Uz.Dr.Sevda Gürsel ‘e moral ziyaretinde bulundular.

İlçe başkanı Mesut Ekrem İlçe sağlık müdürümüz Uz.Dr.Sevda Gürsel  ilde Covit19 ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler alan heyetimiz karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak Sağlık çalışanlarına moral verebilmek adına bir ziyaret gerçekleştirdik. Pandemi döneminde gecesini gündüzüne katarak  özverili çalışmalar yapan tüm sağlık personelimize teşekkür ederiz dedi.
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