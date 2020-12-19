Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KUZEY MARMARA OTOYOLU AKYAZI'DA TÖRENLE AÇILDI

KUZEY MARMARA OTOYOLU AKYAZI'DA TÖRENLE AÇILDI

Ak Parti’den İlçe Sağlık’a Moral Ziyareti

Ak Parti’den İlçe Sağlık’a Moral Ziyareti

Alınan tedbirler Akyazı’da vaka sayısını düşürdü

Alınan tedbirler Akyazı’da vaka sayısını düşürdü

ASKF BAŞKANI YAŞAR ZIMBA’NIN AĞABEY ACISI

ASKF BAŞKANI YAŞAR ZIMBA’NIN AĞABEY ACISI

SYKD: “SOFUOĞLU’NUN ÜNİVERSİTE ’YLE İLİŞKİSİ HEMEN KESİLMELİ”

SYKD: “SOFUOĞLU’NUN ÜNİVERSİTE ’YLE İLİŞKİSİ HEMEN KESİLMELİ”

ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

Alınan tedbirler Akyazı’da vaka sayısını düşürdü

Son aylarda artan Covit-19 salgını vakaları alınan Sokağa çıkma tedbirleri
Bu haber 2020-12-19 23:31:37 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Son aylarda artan Covit-19 salgını vakaları alınan Sokağa çıkma tedbirleri sonucu Akyazı’da vaka sayısının önemli bir şekilde düşmesini sağladı.

İçişleri bakanlığınca alınan genel kararları neticesindeki sokağa çıkma kısıtlaması, İl ve İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararları uygulanmaya başlanmasından sonra Akyazı’da Koronavirüs vakalarında önemli bir düşüş oldu.

Son alınan tedbirler öncesi Akyazı’da günlük 160 ila 180 Covit-19 salgın hastalığı vakası meydana gelirken, Alınan yeni kararlar ve vatandaşlarında alınan önlemlere uyum göstermesi sonucu sonrası ilçede vaka sayısı günlük 20 vakaya kadar düştü.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:00 - KUZEY MARMARA OTOYOLU AKYAZI'DA TÖRENLE AÇILDI
Kuzey armara Oto Yolunun tamamlanan Kurtköy Akyazı arası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDO...
23:32 - Alınan tedbirler Akyazı’da vaka sayısını düşürdü
Son aylarda artan Covit-19 salgını vakaları alınan Sokağa çıkma tedbirleri...
18:29 - SYKD: “SOFUOĞLU’NUN ÜNİVERSİTE ’YLE İLİŞKİSİ HEMEN KESİ
Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, Sakarya Üniversitesine ve burada oku...
19:42 - AKYAZI 10LINE HEDİYELERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Akyazı Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibince hazırlanan ‘A...
19:37 - GURBATÇİLERİMİZDEN HASANBAY MAHALLESİNE ANLAMLI YARDIM
Belçikada yaşayan bir gurup Akyazılı kurdukları dernek aracılığıyla Hasanbey...
18:18 - GAZETECİ MUSTAFA ÜSTÜBİ TABURCU OLDU
Cot-19 testi pozitif çıkan Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ