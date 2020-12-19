Alınan tedbirler Akyazı’da vaka sayısını düşürdü

Son aylarda artan Covit-19 salgını vakaları alınan Sokağa çıkma tedbirleri sonucu Akyazı’da vaka sayısının önemli bir şekilde düşmesini sağladı.
İçişleri bakanlığınca alınan genel kararları neticesindeki sokağa çıkma kısıtlaması, İl ve İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararları uygulanmaya başlanmasından sonra Akyazı’da Koronavirüs vakalarında önemli bir düşüş oldu.
Son alınan tedbirler öncesi Akyazı’da günlük 160 ila 180 Covit-19 salgın hastalığı vakası meydana gelirken, Alınan yeni kararlar ve vatandaşlarında alınan önlemlere uyum göstermesi sonucu sonrası ilçede vaka sayısı günlük 20 vakaya kadar düştü.