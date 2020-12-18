SYKD: “SOFUOĞLU’NUN ÜNİVERSİTE ’YLE İLİŞKİSİ HEMEN KESİLMELİ”

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, Sakarya Üniversitesine ve burada okuyan

Bu haber 2020-12-18 18:26:18 eklenmiş ve 128 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, Sakarya Üniversitesine ve burada okuyan sayıları yüzbinleri aşan gençlerimize yönelik yaptığı ahlak dışı söylemleri nedeniyle Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na sert tepki gösterdi.

SYKD Başkanı Necmettin Kırık açıklamasında daha önce de benzer çıkışları olan Sofuoğlu’nun çok boş ve gereksiz bir sohbetin içine girdiğini ifade ederek;

“Çalıştığı kurum ve önünde bulunan unvanı dolayısıyla değer olarak zannettiğimiz Sofuoğlu’nun Sakaryamızın en büyük eğitim kurumu olan üniversitemize ve burada öğrenim gören geleceğimizin teminatı pırıl pırıl gençlerimize yönelik asılsız söylemlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Maaş aldığı üniversitenin adını kullanarak çıktığı televizyon kanallarında şehrimizle ilgili ahlak dışı söylemlerde bulunan Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversiteyle ilişiğinin hemen kesilmesi gerekiyor. Sofuoğlu’nun sözlerinin kamuoyunda yansıması sonrasında derneğimize şehrimizin birçok yerinden tepki mesajları ulaşıyor.Asırlardır bu topraklarda barış ve kardeşlik içinde yaşayan bir milyon Sakaryalının, üniversitesine ve gençlerine iftiralarda bulunan kişileri makamı ve unvanları ne olursa olsun affetmesi mümkün değildir. Ebubekir Sofuoğlu için söylenecek tek söz var: ‘Allah ıslah etsin’. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünün bu kişi hakkında gerekli yaptırımları uygulayacağınıümit ediyoruz.” dedi.