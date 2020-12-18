Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ASKF BAŞKANI YAŞAR ZIMBA’NIN AĞABEY ACISI

ASKF BAŞKANI YAŞAR ZIMBA’NIN AĞABEY ACISI

SYKD: “SOFUOĞLU’NUN ÜNİVERSİTE ’YLE İLİŞKİSİ HEMEN KESİLMELİ”

SYKD: “SOFUOĞLU’NUN ÜNİVERSİTE ’YLE İLİŞKİSİ HEMEN KESİLMELİ”

ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN AKYAZI ZİYARETLERİ

YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN AKYAZI ZİYARETLERİ

AKYAZI 10LINE HEDİYELERİ SAHİPLERİNİ BULDU

AKYAZI 10LINE HEDİYELERİ SAHİPLERİNİ BULDU

GURBATÇİLERİMİZDEN HASANBAY MAHALLESİNE ANLAMLI YARDIM

GURBATÇİLERİMİZDEN HASANBAY MAHALLESİNE ANLAMLI YARDIM

SYKD: “SOFUOĞLU’NUN ÜNİVERSİTE ’YLE İLİŞKİSİ HEMEN KESİLMELİ”

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, Sakarya Üniversitesine ve burada okuyan
Bu haber 2020-12-18 18:26:18 eklenmiş ve 128 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, Sakarya Üniversitesine ve burada okuyan sayıları yüzbinleri aşan gençlerimize yönelik yaptığı ahlak dışı söylemleri nedeniyle Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na sert tepki gösterdi.

SYKD Başkanı Necmettin Kırık açıklamasında daha önce de benzer çıkışları olan Sofuoğlu’nun çok boş ve gereksiz bir sohbetin içine girdiğini ifade ederek;

“Çalıştığı kurum ve önünde bulunan unvanı dolayısıyla değer olarak zannettiğimiz Sofuoğlu’nun Sakaryamızın en büyük eğitim kurumu olan üniversitemize ve burada öğrenim gören geleceğimizin teminatı pırıl pırıl gençlerimize yönelik asılsız söylemlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Maaş aldığı üniversitenin adını kullanarak çıktığı televizyon kanallarında şehrimizle ilgili ahlak dışı söylemlerde bulunan Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversiteyle ilişiğinin hemen kesilmesi gerekiyor. Sofuoğlu’nun sözlerinin kamuoyunda yansıması sonrasında derneğimize şehrimizin birçok yerinden tepki mesajları ulaşıyor.Asırlardır bu topraklarda barış ve kardeşlik içinde yaşayan bir milyon Sakaryalının, üniversitesine ve gençlerine iftiralarda bulunan kişileri makamı ve unvanları ne olursa olsun affetmesi mümkün değildir. Ebubekir Sofuoğlu için söylenecek tek söz var: ‘Allah ıslah etsin’. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünün bu kişi hakkında gerekli yaptırımları uygulayacağınıümit ediyoruz.” dedi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
18:29 - SYKD: “SOFUOĞLU’NUN ÜNİVERSİTE ’YLE İLİŞKİSİ HEMEN KESİ
Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık, Sakarya Üniversitesine ve burada oku...
19:42 - AKYAZI 10LINE HEDİYELERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Akyazı Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibince hazırlanan ‘A...
19:37 - GURBATÇİLERİMİZDEN HASANBAY MAHALLESİNE ANLAMLI YARDIM
Belçikada yaşayan bir gurup Akyazılı kurdukları dernek aracılığıyla Hasanbey...
18:18 - GAZETECİ MUSTAFA ÜSTÜBİ TABURCU OLDU
Cot-19 testi pozitif çıkan Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan...
00:10 - Balcı Hisarcıklıoğlu’na esnafın sorunlarını iletti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıklıoğlu ile Sapanca’daki ...
23:35 - CUMA NAMAZINDAN SONRA YAĞMUR DUASI
Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da bugün kılınan Cuma Namazı sonrasında tüm camilerde cemaat...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ