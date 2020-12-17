Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN AKYAZI ZİYARETLERİ

YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN AKYAZI ZİYARETLERİ

AKYAZI 10LINE HEDİYELERİ SAHİPLERİNİ BULDU

AKYAZI 10LINE HEDİYELERİ SAHİPLERİNİ BULDU

GURBATÇİLERİMİZDEN HASANBAY MAHALLESİNE ANLAMLI YARDIM

GURBATÇİLERİMİZDEN HASANBAY MAHALLESİNE ANLAMLI YARDIM

GAZETECİ MUSTAFA ÜSTÜBİ TABURCU OLDU

GAZETECİ MUSTAFA ÜSTÜBİ TABURCU OLDU

SAĞLIKÇI ABDULLAH PEKMEZCİ EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

SAĞLIKÇI ABDULLAH PEKMEZCİ EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

Akyazı’da ikamet eden 65 yaşlarındaki Sadık T. D 140 Karayolu Akyazı Batakköy kavşağı
Bu haber 2020-12-17 15:01:00 eklenmiş ve 513 kez görüntülenmiştir.

 

 Akyazı’da ikamet eden 65 yaşlarındaki Sadık T. D 140 Karayolu Akyazı Batakköy kavşağı yakınlarındaki Mudurnu deresinde ağaçta asılı olarak bulundu

 Edinilen bilgilere göre dün akşamdan buyana kendisinden haber alınamayan 65 yaşlarındaki Sadık T. Mudurnu deresi içerisindeki ağaçta asılı olarak bulundu .Olay yerine gelen Sağlık ekipleri Sadık T.’in öldüğünü belirlediler.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken Savcılık incelemesi sonrası Sadık T.’in cenazesi önce Devlet Hastanesi morguna oradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

 Sadık T. Akyazı’da terzilik yapıyordu.

 Akyazı Jandarması olayla ilgili soruşturma başlattı. 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
15:03 - ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU
Akyazı’da ikamet eden 65 yaşlarındaki Sadık T. D 140 Karayolu Akyazı Batakköy kavşağı...
20:14 - YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN AKYAZI ZİYARETLERİ
Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi İbrahim Saraçbaşı ve Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil...
21:25 - SAĞLIKÇI ABDULLAH PEKMEZCİ EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Akyazı Devlet Hastanesi personeli Abdullah Pekmezci Konuralp Mahallesindeki ...
23:27 - Ada Caddesinde zincirleme kaza
Akyazı Ada Caddesi Merkez Yeni Cami önünde meydana gelen...
00:31 - Fırtına Kuzuluk’ta etkili oldu
Önceki gece gece yarısından sonra esmeye başlayan rüzgar daha...
00:51 - PAZARKÖY’E HİZMET GELDİ YÜZLER GÜLÜYOR
Akyazı Belediyesi Pazarköy Mahallesinde yaptığı yol genişletme çalışmaları ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ