ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU
Akyazı’da ikamet eden 65 yaşlarındaki Sadık T. D 140 Karayolu Akyazı Batakköy kavşağı
Bu haber 2020-12-17 15:01:00 eklenmiş ve 513 kez görüntülenmiştir.
Akyazı’da ikamet eden 65 yaşlarındaki Sadık T. D 140 Karayolu Akyazı Batakköy kavşağı yakınlarındaki Mudurnu deresinde ağaçta asılı olarak bulundu
Edinilen bilgilere göre dün akşamdan buyana kendisinden haber alınamayan 65 yaşlarındaki Sadık T. Mudurnu deresi içerisindeki ağaçta asılı olarak bulundu .Olay yerine gelen Sağlık ekipleri Sadık T.’in öldüğünü belirlediler.
Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken Savcılık incelemesi sonrası Sadık T.’in cenazesi önce Devlet Hastanesi morguna oradan da kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Sadık T. Akyazı’da terzilik yapıyordu.
Akyazı Jandarması olayla ilgili soruşturma başlattı.
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