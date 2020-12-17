ARANIYORDU AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

Akyazı’da ikamet eden 65 yaşlarındaki Sadık T. D 140 Karayolu Akyazı Batakköy kavşağı

Bu haber 2020-12-17 15:01:00 eklenmiş ve 513 kez görüntülenmiştir.