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YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN AKYAZI ZİYARETLERİ

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi İbrahim Saraçbaşı ve Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil
Bu haber 2020-12-16 20:11:43 eklenmiş ve 145 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi İbrahim Saraçbaşı ve  Akyazı İlçe Başkanı Resul Kuşdil yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Akyazı’da esnaf ve bazı basın kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdiler.

 Akyazı NET temsilcisi Alaattin Onur ve Bizim Akyazı temsilcisi Kenan Certel Yenigün Temsilcisi Salim Özyılmaz’ı da ziyaret eden Yeniden Refah Partisi heyeti adına MYK üyesi İbrahim Saraçbaşı  yaptığı konuşmada ilçe yönetimiyle birlikte kurumlara ve basın mensuplarına ziyaretler yaptıklarını ifade ederek ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları kısaca özetleyerek Prof. Dr.Necmettin Erbakan Hocamızın bıraktığı yerden oğlu Fatih Erbakan’la birlikte devam etmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Saraçbaşı Partimiz yeni olmasına rağmen İl ve İlçe teşkilatlanma çalışmalarımız tamamladık. Ülke meselelerini çok iyi bildiklerini, ülke meselelerinde ideolojik yaklaşımlardan uzak, hak ve hukuku gözeterek hareket etmeye dikkat ediyoruz. Parti olarak milli görüş çizgisinde hareket  ediyoruz. Bu sebeple hiç bir vatandaşımızı ötekileştirmeden davamızı anlatmak için gece gündüz çalışacağız .Ülke meselelerini, ve ülkemiz üzerine oynanmakta olan oyunları çok iyi bildiklerini da söyleyen Yeniden Refah Partidi MYK üyesi İbrahim Saraçbaşı  parti olarak bütün bu sorunları çözebilecek kadrolara sahip olduklarını da sözlerine ekledi. 

 MYK üyesi İbrahim Saraçbaşı sizleri tanımış olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek bizleri kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz dedi.

 
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