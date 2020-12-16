AKYAZI 10LINE HEDİYELERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Akyazı Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibince hazırlanan ‘Akyazı

Bu haber 2020-12-16 19:37:49 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibince hazırlanan ‘Akyazı 10Line Günleri’ projesi Pandemi Sağlığınıza Engel Değildir konusuyla Akyazı Filyasyon Ekibi’ni Cumartesi günü Youtube kanalında (@akyazimem) ağırlamıştı. Program kapsamında yapılan çekiliş neticesinde Akyazı Kaymakamı sn. Yakup GÜNEY, Akyazı Belediye Başkanı sn. Bilal SOYKAN, İlçe Milli Eğitim Müdürü sn. Recep ÖZDEMİR ve Akyazı Eğitim Bir-Sen Başkan Yardımcısı sn. Murat ÖZDEMİR’in katılımlarıyla hediyeler bugün sahiplerini buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep ÖZDEMİR, teşrifleri için İlçe Kaymakamı sn. Yakup GÜNEY’e, Akyazı Belediye Başkanı sn. Bilal SOYKAN’a ve Akyazı Eğitim Bir-Sen Başkan Yardımcısı sn. Murat ÖZDEMİR başta olmak üzere proje ekibine teşekkürlerini ileterek bu tür faaliyetlerin devamlılığının öğrencilerimize ve kıymetli Akyazı halkına olumlu katkılar sunacağını dile getirdi.

Akyazı 10Line Günlerinin ilki 12 Aralık Cumartesi saat 15.00’te ‘Pandemi Sağlığınıza Engel Değildir’ temasıyla Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi Doktorlarından Yunus Emre SES, Betül TÜTÜNCÜ ve Abdullah YÜKSEL’İN katılımlarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü YouTube kanalından canlı olarak yapıldı. Canlı yayın esnasında yorum yapan öğrenciler arasından bir öğrenciye Akyazı Eğitimciler Birliği Sendikası sponsorluğunda çekilişle 1000 TL değerinde tablet hediye edildi. Yine canlı yayın esnasında yorum yapan öğrenci ve veliler arasından İlçe Kaymakamlığımız sponsorluğunda çekilişle 10 aileye 100’er TL değerinde Hijyen ve Temizlik Seti hediye edildi.

Akyazı 10Line günlerinin ikincisi, “Evde Yapılabilecek Hobi Çalışmaları” teması ile Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Emel Nilay Karakuş ve Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi Şükriye Şahin’in yapacağı etkinliklerle devam edecek. Canlı yayın ile gerçekleştirilecek program 19 Aralık Cumartesi saat 15.00’te Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü YouTube kanalından gerçekleştirilecek ve canlı yayın esnasında Adını Soyadını ve Okulunu sohbet ekranından bir kez yazan öğrenciler arasından gerçekleştirilecek çekiliş neticesinde 1 öğrenciye Akyazı Eğitimciler Birliği Sendikası sponsorluğunda çekilişle 1 adet tablet; ayrıca yine canlı yayın esnasında Adını Soyadını ve mahallesini bir kez yazan tüm katılımcılar arasından yapılacak çekiliş neticesinde ise 1 aileye Filografi Bayrak Tablosu, 3 aileye ise Quilling Seti hediye edilecektir.

Akyazı 10Line Günleri toplamda 10 hafta boyunca sürecek ve her cumartesi saat 15.00’te Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.