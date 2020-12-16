GURBATÇİLERİMİZDEN HASANBAY MAHALLESİNE ANLAMLI YARDIM

Belçikada yaşayan bir gurup Akyazılı kurdukları dernek aracılığıyla Hasanbey

Bu haber 2020-12-16 19:36:08 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.