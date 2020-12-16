GURBATÇİLERİMİZDEN HASANBAY MAHALLESİNE ANLAMLI YARDIM

Belçikada yaşayan bir gurup Akyazılı kurdukları dernek aracılığıyla Hasanbey Mahalle muhtarlığına Hasta yatağı, Havalı yatak ve engelli arabası gönderdiler.
Belçika’da yaşayan Türkler tarafından kurulan Genç Karıncalar Derneği üyesi Akyazılı vatandaşlar Hasanbey Mahalle Muhtarlığının müracaatı üzerine Akyazı’ya bağlı Hasanbey Muhtarlığınca kullanılmak üzere 2 adet Hasta yatağı,1 adet Havalı yatak ve 1 adet engelli aracı gönderdiler.
Hasanbey Mahalle Muhtarı Nuri Öztürk Belçika’da yaşayan hemşerilerimiz mahallemizin ihtiyacı olan malzemeleri gönderdiler emeği geçen herkese teşekkür ederiz dedi.