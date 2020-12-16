GAZETECİ MUSTAFA ÜSTÜBİ TABURCU OLDU

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Cot-19 testi pozitif çıkan Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan
Bu haber 2020-12-16 18:16:30 eklenmiş ve 102 kez görüntülenmiştir.

 

Cot-19 testi pozitif çıkan Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ferizli’li gazeteci Mustafa Üstübi bu gün sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Ferizli’nin tanınmış gazetecilerinde Ferizlide.com sahibi Mustafa Üstübi geçtiğimiz günlerde yapılan Covit -19 testi pozitif çıkınca tomografi çekilmesi için Ferizli Devlet Hastanesinden Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Akyazı Devlet Hastanesi başhekim yardımcısı Şavaş Taşkıran nezaretinde çekilen tomografi sonucu Cuma günü Hastaneye yatış işlemleri yapılarak tedavi altına alındı.

Kısa sürede yapılan tedaviye cevap veren Mustafa Üstübi 5 günlük tedavi süreci sonrası iyileşerek taburcu edildi.Üstübi bir süre evinde istirahat edecek.

Gazeteci Mustafa Üstübi hastalığı sürecinde sağlığına kavuşmasında emeği geçen Ferizli Devlet Hastanesi başhekimi Uzm. Dr. Samet Kaymaz’a, Ferizli Toplum Sağlığı Merkez Başkan Dr. Gülşah Yılmaz’a,Akyazı Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’a ,Başhekim yardımcısı aynı zamanda pandemi servis sorumlusu Savaş Taşkıran’a,5 yıldızlı Otel gibi hastalarına hizmet veren Akyazı Devlet Hastanesine  ve tüm Sağlık personeline teşekkür etti.
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