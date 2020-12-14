Balcı Hisarcıklıoğlu’na esnafın sorunlarını iletti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıklıoğlu ile Sapanca’daki

Bu haber 2020-12-14 00:07:39 eklenmiş ve 138 kez görüntülenmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıklıoğlu ile Sapanca’daki mola yerinde biraraya gelen Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, esnafın yaşadığı sıkıntıları bizzat kendisine iletti.

TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’nu otoyolun Sapanca kesimindeki Berceste Tesisleri’nde verdiği molada ağırlayan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, bu vesile ile birlikte esnafın yaşadığı sıkıntıları da paylaşma fırsatı buldu.

Balcı, her zaman esnafa yönelik desteklerini esirgemeyen Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ’un da yer aldığı buluşmada Hisarcıklıoğlu özellikle pandemi nedeniyle iş dünyası ve esnafın yaşadığı sıkıntıların çözümü konusunda her zaman gerekli girişimleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.