Yaşar Zımba memleketinde hasret giderdi

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre Hastanede tedavi altında

Bu haber 2020-12-11 23:35:46 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre Hastanede tedavi altında kalan ve taburcu olan ASKF başkanı Yaşar Zımba Akyazı’da dostlarıyla hasret giderdi.

Geçtiğimiz günlerde yaralandığı Covit 19 salgını nedeniyle bir süre Hastanede tedavi altına alınarak tedavi gören ve daha sonra taburcu olan Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ASKK başkanı Yaşar Zımba taburcu olduktan sonra Akyazı’daki baba ocağına gitti.

Akyazı’da dostlarıyla bir araya gelerek çay içip sohbet eden ASKF başkanı Yaşar Zımba uzun süredir bir araya gelemediğimiz dostlarımızla sohbet edip enerji depoladım uzun bir süre sokağa çıkamamıştım bu ziyaret iyi geldi dedi