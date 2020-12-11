CUMA NAMAZINDAN SONRA YAĞMUR DUASI

Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da bugün kılınan Cuma Namazı sonrasında tüm camilerde cemaatin katılımı

Bu haber 2020-12-11 23:27:37 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da bugün kılınan Cuma Namazı sonrasında tüm camilerde cemaatin katılımı ile yağmur duasına yapıldı. Ayrıca Cuma Hutbesinde de Akyazılılara su israfı konusunda çağrıda bulunuldu.

Akyazı’daki tüm camilerde görev yapan imamlar Okunan hutbede, “Son zamanların en kurak yılının yaşadığı bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç bu nedenle cemaati Cuma namazının farzından sonra yapılacak yağmur duasına katılmaya davet ettiler.

İmamlar ayrıca Hutbede su konusunda israfın olmaması çağrısı da yaparak, "Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim" ifadesini kullandılar.yapılmadan 1 gün önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camilerimizde yağmur duası yapılmadan bir gün önce yurdun bir çok yerinde yağmur yağmaya başlamıştı.