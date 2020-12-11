Ada Caddesinde zincirleme kaza

Akyazı Ada Caddesi Merkez Yeni Cami önünde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Akyazı Ada Caddesi Merkez Yeni Cami önünde dikkatsizlik nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Taraflar Polis nezaretinde tutulan tutanaklar sonrası araçlarını yoldan kaldırırken Polis ekipleri yol temizliği sonrasında kısa süre kapanan yolu trafiğe açtılar