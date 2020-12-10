HÜSEYİN HARPUTOĞLU HOCA KORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Akyazı'da yüzlerce hafız yetiştiren Gaz Süleyman Paşa Cami eski emekli imam hatibi

Bu haber 2020-12-10 00:10:36 eklenmiş ve 237 kez görüntülenmiştir.

Akyazı'da yüzlerce hafız yetiştiren Gaz Süleyman Paşa Cami eski emekli imam hatibi Şeyh-ül Kurra Hüseyin Harputoğlu, koronavrüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi için kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akyazı’da yüzlerce hafız yetiştiren Gazi Süleyman Paşa Camii eski emekli imam hatibi ve Akyazı Kıraat Merkezi kurucusu Şeyh-ülKurra Hüseyin Harputoğlu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede yapılan koronavirüs pozitif testi çıkan emekli imam hatip Hüseyin Harputoğlu, Akyazı Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınmış daha sonrada İstanbulda özel bir Hastaneye sevk edilmişti.Emekli imam Hüseyin Harputoğlu ,burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Harputoğlu hocanın cenazesi bu gün saat 14.00 te Akyazı YuvalakCaddesindeki Akyazı Kıraat Eğitim Merkezi DarülKurra camiinde kılınan cenaze namazının ardından Süt Fabrikası arkasındaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Hüseyin Harputoğlu Akyazı Gazisüleymanpaşa camiinde yıllarca görev yapmış ve birkaç yıl önce emekliye ayrılarak kuruluşunda çok emek verdiği Akyazı Kıraat Eğitim merkezinde göreve devam ediyordu.

Harputoğlu hocanın ani ölümü geniş halk kitleleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Cenazeye Harputoğlu ailesinin yakınlarının yanı sıra Akyazı belediye başkanı ,Çevre il ve ilçelerin kanaat önderleri,Siyasi Parti ve Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Merhum Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI