Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KÖKLÜ AİLESİNİN ACI GÜNÜ

KÖKLÜ AİLESİNİN ACI GÜNÜ

HÜSEYİN HARPUTOĞLU HOCA KORONAYA YENİK DÜŞTÜ

HÜSEYİN HARPUTOĞLU HOCA KORONAYA YENİK DÜŞTÜ

AKYAZI'DA JEOTERMAL DEV SERA

AKYAZI'DA JEOTERMAL DEV SERA

ÜLKÜ OCAKLARI: UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK

ÜLKÜ OCAKLARI: UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK

BAŞKAN SOYKAN: ONLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL

BAŞKAN SOYKAN: ONLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL

ATSO AİDAT BORÇLARINI YAPILANDIRIYOR

ATSO AİDAT BORÇLARINI YAPILANDIRIYOR

HÜSEYİN HARPUTOĞLU HOCA KORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Akyazı'da yüzlerce hafız yetiştiren Gaz Süleyman Paşa Cami eski emekli imam hatibi
Bu haber 2020-12-10 00:10:36 eklenmiş ve 237 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı'da yüzlerce hafız yetiştiren Gaz Süleyman Paşa Cami eski emekli imam hatibi Şeyh-ül Kurra Hüseyin Harputoğlu, koronavrüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi için kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akyazı’da yüzlerce hafız yetiştiren Gazi Süleyman Paşa Camii eski emekli imam hatibi ve Akyazı Kıraat Merkezi kurucusu Şeyh-ülKurra Hüseyin Harputoğlu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede yapılan  koronavirüs pozitif testi çıkan emekli imam hatip Hüseyin Harputoğlu, Akyazı Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınmış daha sonrada İstanbulda özel bir Hastaneye sevk edilmişti.Emekli imam Hüseyin Harputoğlu ,burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Harputoğlu hocanın cenazesi bu gün saat 14.00 te Akyazı YuvalakCaddesindeki Akyazı Kıraat Eğitim Merkezi DarülKurra camiinde  kılınan cenaze namazının ardından Süt Fabrikası arkasındaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Hüseyin Harputoğlu Akyazı Gazisüleymanpaşa camiinde yıllarca görev yapmış ve birkaç yıl önce emekliye ayrılarak kuruluşunda çok emek verdiği Akyazı Kıraat Eğitim merkezinde göreve devam ediyordu.

Harputoğlu hocanın ani ölümü geniş halk kitleleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Cenazeye Harputoğlu ailesinin yakınlarının yanı sıra Akyazı belediye başkanı ,Çevre il ve ilçelerin kanaat önderleri,Siyasi Parti ve Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Merhum Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
00:44 - KÖKLÜ AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Akyazı Yahyalı caddesinde ikamet eden Merhum Lokantacı Rıfat Köklü’nün eşi, ...
00:14 - HÜSEYİN HARPUTOĞLU HOCA KORONAYA YENİK DÜŞTÜ
Akyazı'da yüzlerce hafız yetiştiren Gaz Süleyman Paşa Cami eski emekli imam hatibi...
01:10 - KEMAL ÖZDAĞ KORONAVİRÜS KURBANI
Akyazı Topağaç Mahallesinde ikamet eden 47 yaşındaki Kemal Özdağ Korona ...
23:04 - YUVALAK’LI COPKAYA AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Aslen Akyazı Yuvalak Mahall esinden olup İsviçre’de yaşayan 26 yaşında kalbine yenik ...
16:16 - KOBYA AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Akyazı'nın köklü ailelerinden, Aslen Akyazı’ya bağlı Yuvalak Mahallesi Halkından olup...
13:42 - DÜZYAZI’LI ERDEM AİLESİNİN BABA ACISI
Akyazı ilçesi Düzyazı (Süpren) Mahallesi halkından, Serdivan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ