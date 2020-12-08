AKYAZI'DA JEOTERMAL DEV SERA

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Akyazı Ak Parti ilçe Başkanı Mesut Ekrem

Bu haber 2020-12-08 06:21:27 eklenmiş ve 154 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Akyazı Ak Parti ilçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte İlçemiz Salihiye mahallesinde faaliyetlerine başlayan Emsey Termal A.Ş tarafından 15 milyon liralık yatırımla toplamda 65 bin metrekare kapalı alanı sahip seraya ziyarette bulundular.

Yapımı tamamlanan seranın 30 bin metrekarelik alanında ilk fideler boy vermeye başladı. Misya Tarım markası ile üretime başlayan tesis tamamen yüksek teknoloji, otomasyon sistemleri ve yapay zeka ile donatılmış Avrupa’da ilk olma özelliğine de sahip. Başkanlar Soykan ve Ekrem serayı gezerek yetkililerden bilgi aldıktan sonra İlçemiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacak olan EMSEY firmamıza teşekkür ediyoruz, hayırlı ve bol bereketli kazançlar temenni ediyoruz Dediler.