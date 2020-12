ÜLKÜ OCAKLARI: UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK

Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat Yıldırım yaptığı basın açıklamasında Ülkü Ocakları Akyazı

Bu haber 2020-12-06 23:58:37 eklenmiş ve 156 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ülkü Ocakları başkanı Murat Yıldırım yaptığı basın açıklamasında Ülkü Ocakları Akyazı İlçe Başkanlığı olarak uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı savaşımız aralıksız sürecektir. Unutmayalım ki uyuşturucuya kurban verilen her genç kaybedilmiş bir vatandır dedi.

İşte o açıklama:

UYUŞTURUCUYA VERİLEN HER GENÇ KAYBEDİLEN BİR VATANDIR.

Bugün Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Türk Gençliğini avuçlarının içine alarak etkisiz hale getirmek isteyen uyuşturucu çeteleri ve bunlarla ilişkili odaklar tüm kirli oyunlarına devam etmektedir.

Ne yazık ki son zamanlarda ilçemizde artış gösteren madde kullanımı ve bağımlılığı bizleri derinden yaralamaktadır. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Olarak tüm Türkiye’de yıllardır uyuşturucu ile mücadelemize aralıksız devam etmekteyiz.

Uyuşturucu bugünü ve yarını karartan, insanı kendi benliğinden ve milli kültüründen koparan büyük bir felakettir. Madde bağımlılığı askıya alınacak ertelenecek bir konu asla değildir.

Bu illet sadece genç bedenleri zehirlemekle kalmayıp terör örgütlerine finansman sağlamakta ve kahraman Türk Askerimize, Polisimize mermi olarak geri dönmektedir.

Uyuşturucuya, maddeye ve her türlü kötü alışkanlıklara karşı duruşumuz ve tavrımız Türk gençliğinden yanadır. Bedeli ne olursa olsun Türk gençliğine yapılan her türlü saldırıya Ülkü Ocakları olarak gerekli cevabı dün verdik yarın da misli ile vereceğimizden kan emicilerin hiç şüphesi olmasın. Tekraren ifade ediyoruz ki Ülkü Ocakları Akyazı İlçe Başkanlığı olarak uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı savaşımız aralıksız sürecektir. Unutmayalım ki uyuşturucuya kurban verilen her genç kaybedilmiş bir vatandır.

Murat YILDIRIM

Akyazı Ülkü Ocakları Başkanı