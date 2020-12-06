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BAŞKAN SOYKAN: ONLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan 3 Aralık Dünya engelliler günü dolayısıyla ilçede
Bu haber 2020-12-06 00:46:26 eklenmiş ve 157 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan 3 Aralık Dünya engelliler günü dolayısıyla ilçede bulunan engelli vatandaşları ziyaret ederken daha önceden söz verdiği 2 engelli vatandaşa akülü araba hediye etti.

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan ve başkan yardımcısı Ali Özer ilçede yaşayan engelli vatandaşları ziyaret ettiler.

Osmanbey Mahallesinde yaşayan Sevim Akay adlı engelli bayan’a akülü engelli aracını teslim etti.Akülü aracının geldiğini gören Sevim Akay sevinç çığlığı attıktan sonra başkan Soykan’da dualar etti.Başkan Soykan Sevim Akay’ın İstanbul’da yaşayan yakınlarını görüntülü olarak arayıp onlarlada sohbet etti.

Başkan Bilal Soykan daha sonra Akyazı’ya bağlı Yağcılar Mahallesinde yaşayan Ersin Kalyonc’yu ziyaret etti.Burada Ersin Kalyoncuya akülü aracını teslim etti.Ersin Kalyoncu önce evinin önünde akülü aracıyla tur attıktan sonra başkan Soykan’a teşekkür etti.Başkan Soykan bir süre Engelli ersin Kalyoncu ile sohbet edip çay içtiler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Özel İnsanlar’ olarak adlandırılan engelli vatandaşlarımızın sorunlarınla yakından ilgilenerek 2 vatandaşımıza şarjlı arabalarını teslim etti. Aynı zamanda 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı bir gün değil her gün yanlarında olduğumuzu belirttik dedi.
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