Öz İplik İş Engelli çalışanları unutmadı

Öz İplik İş Akyazı şubesi 3 Aralık Engelliler haftası nedeniyle bünyesinde çalışan Engeglli işçilere çeşitli hediyeler verdi
Öz İplik İş Sendikası Akyazı şubesi 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bünyesinde bulunan engelli işçileri ziyaret ederek hediyeler takdim etti.
Öz İplik İş Sendikası Çak Tekstil fabrikası işyeri temsilcisi Saime Cankur Elma işyerinde çalışan engelli işçilerin günlerini kutlarken çeşitli hediyelerde takdim etti. İşyeri temsilcisi Saime Cankur Elma, Çak Tekstilde 3 Aralık engelliler gününü kutladık. Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur düşüncesiyle yola çıkan Öz İplik İş Sendikamız Engelli kardeşlerimizi unutmadılar Akyazı şubemiz ve Genel merkezimizi teşekkür ederim dedi.