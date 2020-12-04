Öz İplik İş Engelli çalışanları unutmadı

Öz İplik İş Akyazı şubesi 3 Aralık Engelliler haftası nedeniyle bünyesinde çalışan Engeglli

Bu haber 2020-12-04 00:05:15 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.