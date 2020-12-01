AKYAZI BELEDİYESİ ACELLE YAYLASINDA SOSYAL TESİS KURACAK

Akyazı Belediye Meclisi Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanblığında 4 üyenin koronavirüs dolayısı ile evinde karantina altında olması nedeniyle 4 eksikle gerçekleşen toplantıda gündeme geçilmeden önce Başkan Soykan Sağlık Bakanlığının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerinin koronavirüs tedbirleri uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğini belirterek, Belediye olarak bu konuda üzerimize düşen görevleri titizlikle yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Soykan ayrıca geçtiğimiz günlerde salgın dolayısı ile hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine de başsağlığı dileklerini bildirdi.
3. maddede ise Yeni Orman Mahallesinde 19.686 metrekare alanın alternatif yer bulunmaması nedeniyle belirtilen alana mezbaha yapılabilmesi için bu alanın toprak kurulu tarafından kamu yararı kararı alması için girişimlerde bulunulması hususu oy birliği ile kabul edildi.
4. maddede Akyazı Belediyesi ve AkBelde A.Ş’nin vergi borçlarına karşılık mahsup edilmek üzere hazineye satılması ve bu konuda Belediye encümeni ile Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu da oy birliği ile kabul edildi.