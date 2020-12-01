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AKYAZI BELEDİYESİ ACELLE YAYLASINDA SOSYAL TESİS KURACAK

Akyazı Belediye Meclisi Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Bu haber 2020-12-01 16:02:46 eklenmiş ve 187 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Meclisi Aralık ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanblığında 4 üyenin koronavirüs dolayısı ile evinde karantina altında olması nedeniyle 4 eksikle gerçekleşen toplantıda gündeme geçilmeden önce Başkan Soykan Sağlık Bakanlığının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerinin koronavirüs tedbirleri uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğini belirterek, Belediye olarak bu konuda üzerimize düşen görevleri titizlikle yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Soykan ayrıca geçtiğimiz günlerde salgın dolayısı ile hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,  yakınları ve sevenlerine de başsağlığı dileklerini bildirdi.

 Daha sonra sinevizyon desteğinde son 1 ay içinde belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında meclise bilgi verildi.

 Daha sonra da gündem maddelerine geçildi. 5 maddenin görüşüldüğü toplantıda 1. Maddede komisyondan gelen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifine dair imar komisyonu raporu komisyondan geldiği şekilde  oy birliği ile kabul edildi.

 2. maddede belirtilen hususlar görüşülerek komisyona havale edildi.

3. maddede ise Yeni Orman Mahallesinde 19.686 metrekare alanın alternatif yer bulunmaması nedeniyle belirtilen alana mezbaha yapılabilmesi için bu alanın toprak kurulu tarafından kamu yararı kararı alması için girişimlerde bulunulması hususu oy birliği ile kabul edildi.

4. maddede Akyazı Belediyesi ve AkBelde A.Ş’nin vergi borçlarına karşılık mahsup edilmek üzere hazineye satılması ve bu konuda Belediye encümeni ile Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu da oy birliği ile kabul edildi.

 Gündemin 5. Maddesinde yer alan Hanyatak Mahallesi  Acelle yaylasında yer alan 1053533.85metrekarelik alanın 16.353 metrekarelik bölümünün belediye yatırım programına alınması ve projelerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye encümenine yetki verildi. Başkan soykan bu güne kadar yaylalarımızda bir faaliyetimiz olmamıştı. Bundan sonra belediye olarak yaylalarımızda yapacağımız projelerle halkımızın hizmetinde olacağız Dedi.

 Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından gelecek ay toplanmak üzere toplantıya son verildi.

 
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