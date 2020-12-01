KEMAL ÖZDAĞ KORONAVİRÜS KURBANI

Akyazı Topağaç Mahallesinde ikamet eden 47 yaşındaki Kemal Özdağ Korona virüse yenik düştü. 3 çocuk babası Özdağ toprağa verildi
Akyazı Topağaç mahallesi halkından merhum Ahmet Özdağ’ın oğlu, Ferit , Ali, Ömer ve Killi Güreşçi ve güreş Antrenörü Kâmil Özdağ’ın yeğenleri, Cumhuriyet mahallesi eski muhtarı Osman Özdağ'ın
Amcasının oğlu Kemal Özdağ (47) Korona Virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Evli ve 3 çocuk babası Kemal Özdağ'ın Cenazesi bugün saat. 11.00 de Topağaç Mahallesi aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Merhum Kemal Özdağ’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI