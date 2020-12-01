Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KEMAL ÖZDAĞ KORONAVİRÜS KURBANI

KEMAL ÖZDAĞ KORONAVİRÜS KURBANI

BAŞKAN YARDIMCISI ÖZER İLÇE TARIM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

BAŞKAN YARDIMCISI ÖZER İLÇE TARIM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

MUHTARLARDAN JANDARMAYA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

MUHTARLARDAN JANDARMAYA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Muhtar Çakmakçı’dan SASKİ Müdürüne teşekkür ziyareti

Muhtar Çakmakçı’dan SASKİ Müdürüne teşekkür ziyareti

Akyazı’nın tarihi fırını yıkıldı

Akyazı’nın tarihi fırını yıkıldı

Akyazı’da Denetimler Aralıksız Sürüyor

Akyazı’da Denetimler Aralıksız Sürüyor

KEMAL ÖZDAĞ KORONAVİRÜS KURBANI

Akyazı Topağaç Mahallesinde ikamet eden 47 yaşındaki Kemal Özdağ Korona
Bu haber 2020-12-01 00:54:22 eklenmiş ve 196 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Topağaç Mahallesinde ikamet eden 47 yaşındaki Kemal Özdağ Korona virüse yenik düştü. 3 çocuk babası Özdağ toprağa verildi

Akyazı Topağaç mahallesi halkından merhum Ahmet Özdağ’ın oğlu, Ferit , Ali, Ömer ve Killi Güreşçi  ve güreş Antrenörü Kâmil Özdağ’ın yeğenleri, Cumhuriyet mahallesi eski muhtarı Osman Özdağ'ın

Amcasının oğlu Kemal Özdağ (47) Korona Virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

 Evli ve 3 çocuk babası Kemal Özdağ'ın Cenazesi bugün saat. 11.00 de Topağaç Mahallesi aile mezarlığında dualarla toprağa verildi. 

Merhum Kemal Özdağ’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
01:10 - KEMAL ÖZDAĞ KORONAVİRÜS KURBANI
Akyazı Topağaç Mahallesinde ikamet eden 47 yaşındaki Kemal Özdağ Korona ...
23:04 - YUVALAK’LI COPKAYA AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Aslen Akyazı Yuvalak Mahall esinden olup İsviçre’de yaşayan 26 yaşında kalbine yenik ...
16:16 - KOBYA AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Akyazı'nın köklü ailelerinden, Aslen Akyazı’ya bağlı Yuvalak Mahallesi Halkından olup...
13:42 - DÜZYAZI’LI ERDEM AİLESİNİN BABA ACISI
Akyazı ilçesi Düzyazı (Süpren) Mahallesi halkından, Serdivan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi ...
23:01 - DÜZYAZI’LI ERDEM AİLESİNİN BABA ACISI
Akyazı ilçesi Düzyazı (Süpren) Mahallesi halkından, Serdivan İlçesi...
00:32 - Düzcan Ailesi yasta
Ak Parti eski İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin, Ahmet ve Muhammed Düzcan’ın...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ