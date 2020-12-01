BAŞKAN YARDIMCISI ÖZER İLÇE TARIM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

Akyazı Belediye başkan yardımcılarından biri olan Ali Özer İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek

Bu haber 2020-12-01 00:51:06 eklenmiş ve 93 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye başkan yardımcılarından biri olan Ali Özer İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek Müdür Veysel Meydan’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili konuşan Belediye Başkan yardımcısı Ali Özer, İlçemizde görev yapan tüm kamu kurumlarında olduğu gibi İlçemiz Tarım Müdürlüğü de çok başarılı çalışmalara imzalarını atmaktadırlar. Belediye Başkan yardımcısı olmanın ötesinde bir Akyazılı olarak bu tür başarılar beni de son derece memnun ve mutlu ediyor. Bugünkü ziyaretim Tarım Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarının İlçemiz Kaymakamı Sayın Yakup Güney tarafından başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirilmiş olması ve Müdürlük ile Belediyemizin yapacağı çalışmaları belirleme içindir. Yararlı bir ziyaret oldu. Müdürümüzü v e tüm çalışanlarını başarılı çalışmalarından ötürü bende tebrik ediyorum dedi.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’da teşkilat olarak Belediye ile çok yakın temas içinde olduklarını, iyi ilişkilerinin hizmetlere olumlu olarak yansıdığını belirtti ve Başkan yardımcımızın ziyareti esnasında bizimle ilgili ifade ettiği açıklamalar beni ve çalışma arkadaşlarımı ziyadesiyle memnun ve mutlu etti dedi ve işbirliğinin artarak süreceğini de açıklamasına ekledi.