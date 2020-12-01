Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KEMAL ÖZDAĞ KORONAVİRÜS KURBANI

KEMAL ÖZDAĞ KORONAVİRÜS KURBANI

BAŞKAN YARDIMCISI ÖZER İLÇE TARIM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

BAŞKAN YARDIMCISI ÖZER İLÇE TARIM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ

MUHTARLARDAN JANDARMAYA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

MUHTARLARDAN JANDARMAYA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Muhtar Çakmakçı’dan SASKİ Müdürüne teşekkür ziyareti

Muhtar Çakmakçı’dan SASKİ Müdürüne teşekkür ziyareti

Akyazı’nın tarihi fırını yıkıldı

Akyazı’nın tarihi fırını yıkıldı

Akyazı’da Denetimler Aralıksız Sürüyor

Akyazı’da Denetimler Aralıksız Sürüyor

Muhtar Çakmakçı’dan SASKİ Müdürüne teşekkür ziyareti

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, mahallesinde sık sık oluşan
Bu haber 2020-12-01 00:42:43 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, mahallesinde sık sık oluşan arızaları kısa zamanda gideren ve mahalle sakinlerinin susuz kalmalarını önleyen SASKİ İlçe Müdürü Ömer Faruk Duman’ı ziyaret ederek kendisi ve mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, son günlerde mahallesindeki su şebekesinde arızaların meydana geldiğini, arızalar nedeniyle de mahallenin içme suyu sıkıntısı çektiğini belirterek, SASKİ Müdürü başta olmak üzere çalışanlarının hiç zaman geçirmeden meydana gelen arızayı gidermeleri ve sıkıntıdan kurtarıyor olmalarına karşılık olarak bende mahalle muhtarı olarak kendilerine bir teşekkür ziyareti yaptım dedi.

SASKİ Akyazı İlçe Müdürü Ömer Faruk Duman’da arızaları, hem muhtarlarımızın hem de abonelerimizin bize yaptığı şikayetleri değerlendirip o şikayetleri gidermek bizim asli görevimizdir. Bu tür durumlarda SASKİ olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek şikayetleri en az noktaya indirmek için çalışıyoruz dedi v e yapılan ziyaret içinde Muhtar Çakmakçı’ya teşekkür etti.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
00:54 - BAŞKAN YARDIMCISI ÖZER İLÇE TARIM MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ
Akyazı Belediye başkan yardımcılarından biri olan Ali Özer İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek...
00:51 - MUHTARLARDAN JANDARMAYA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk orta ve topçu sırtı mahallelerinde bulunan mezarlıkların ve bazı c...
00:46 - Muhtar Çakmakçı’dan SASKİ Müdürüne teşekkür ziyareti
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, mahallesinde sık sık oluşan ...
08:54 - KONURALP İLKOKULU EMEKLİYE AYRILAN ÖĞRETMENLERİNİ UĞURL
24 Kasım Öğretmenler gününü okuldaki öğretmenleri ile birlikte kutlayan Akyazı Konuralp...
00:31 - KAYMAKAM GÜNEY DE KIZILAYI ZİYARET ETTİ
Yaptığı başarılı çalışmaları ile Akyazı’da popüler hale gelen Kızılay Akyazı temsilciliğin...
06:35 - GAZETECİLERDEN KIZILAY AKYAZI TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARET
Yengün Gazetesi Akyazı temsilciis Salim Özyılmaz, Akyazı Net Haber Sitesi sahibi ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ