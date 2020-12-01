Muhtar Çakmakçı’dan SASKİ Müdürüne teşekkür ziyareti

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, mahallesinde sık sık oluşan

Bu haber 2020-12-01 00:42:43 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, mahallesinde sık sık oluşan arızaları kısa zamanda gideren ve mahalle sakinlerinin susuz kalmalarını önleyen SASKİ İlçe Müdürü Ömer Faruk Duman’ı ziyaret ederek kendisi ve mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, son günlerde mahallesindeki su şebekesinde arızaların meydana geldiğini, arızalar nedeniyle de mahallenin içme suyu sıkıntısı çektiğini belirterek, SASKİ Müdürü başta olmak üzere çalışanlarının hiç zaman geçirmeden meydana gelen arızayı gidermeleri ve sıkıntıdan kurtarıyor olmalarına karşılık olarak bende mahalle muhtarı olarak kendilerine bir teşekkür ziyareti yaptım dedi.

SASKİ Akyazı İlçe Müdürü Ömer Faruk Duman’da arızaları, hem muhtarlarımızın hem de abonelerimizin bize yaptığı şikayetleri değerlendirip o şikayetleri gidermek bizim asli görevimizdir. Bu tür durumlarda SASKİ olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek şikayetleri en az noktaya indirmek için çalışıyoruz dedi v e yapılan ziyaret içinde Muhtar Çakmakçı’ya teşekkür etti.