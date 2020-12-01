Akyazı’da Denetimler Aralıksız Sürüyor

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Son günlerde artış gösteren Koronavirüs vakaları nedeniyle Akyazı’da denetimler artırıldı
Bu haber 2020-12-01 00:34:07 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

 

Son günlerde artış gösteren Koronavirüs vakaları nedeniyle Akyazı’da denetimler artırıldı. Özellikle vatandaşların kalabalık olduğu yerlerde Polis, Jandarma ve Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ve Polis ekipleri Çarşamba günü açık olan Akyazı Kapalı Pazar yerinde denetimlerini artırdı. Pazaryeri girişinde ateş ölçüp maske kontrolü yapan Zabıta ekipleri zaman zaman megafonla pazaryeri içerisinde anonslar yaparak pandemi kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundular

Akyazı kaymakamı Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan. İlçe Jandarma komutanı Semih Gümüşbaş  ve Zabıta Müdürü Hasan Saka Akyazı Kapalı Pazaryerinde denetlemelerde bulundular. Akyazı Zabıta müdürü Hasan Saka kaymakamı Yakup Güney,i alınan tedbirler hakkında bilgilendirdi.
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