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Başkanın Ankara temasları

Belediye Başkanı Bilal Soykan beraberinde yardımcısı Ünal Gündüz olduğu halde
Bu haber 2020-12-01 00:26:51 eklenmiş ve 93 kez görüntülenmiştir.

 

Belediye Başkanı Bilal Soykan beraberinde yardımcısı Ünal Gündüz  olduğu halde geçen hafta içinde gittiği Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bir süre önce Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atanan Akyazılı İmdat Ersoy Başkan Soykan ve yardımcısı Gündüz’ün ziyaret ettikleri arasında yerini aldı.

Yaptıkları ziyaretin hayırlı olsun ziyareti olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, değerli bir hemşerimizin böylesine önemli bir kurumun genel müdürlüğüne atanmış olması bizleri son derece sevindirmiş ve mutlu etmiştir dedi. 

Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Akyazılı İmdat Ersoy’da Akyazı Belediye başkanı ve yardımcısının yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ben her zaman hemşerilerimle gurur duyuyorum. Onlara hizmet etmek benim için şereftir açıklaması yaptı.

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