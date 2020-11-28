YUVALAK’LI COPKAYA AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Aslen Akyazı Yuvalak Mahall esinden olup İsviçre’de yaşayan 26 yaşında kalbine yenik

Bu haber 2020-11-28 23:01:08 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.