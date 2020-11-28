YUVALAK’LI COPKAYA AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Aslen Akyazı Yuvalak Mahall esinden olup İsviçre’de yaşayan 26 yaşında kalbineyenik düşerek hayatını kaybeden Selçuk Copkayaoğlu dualarla toprağa verildi.
İlçemiz Yuvalak mahallesi halkından Bahri Copkayaoğlu’nunoğlu,AdemKocakuzu, Fikri ve Yuvalak Mahallesi Muhtarı Burhan Copkayaoğlu’nun Yeğenleri, İsviçre‘de ikamet eden Selçuk Copkayaoğlugeçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
26 yaşındaki Selçuk Copkayaoğlucumartesi günü saat 11.00 de Akyazı’ya bağlı Yuvalak Mahallesindeki baba ocağında alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.