KONURALP İLKOKULU EMEKLİYE AYRILAN ÖĞRETMENLERİNİ UĞURLADI

24 Kasım Öğretmenler gününü okuldaki öğretmenleri ile birlikte kutlayan Akyazı Konuralp

Bu haber 2020-11-27 08:47:33 eklenmiş ve 190 kez görüntülenmiştir.

24 Kasım Öğretmenler gününü okuldaki öğretmenleri ile birlikte kutlayan Akyazı Konuralp İlkokulu bu yıl emekliye ayrılan 3 öğretmenini de kutlama sırasında emekliye uğurladılar.

Okul salonunda okulun öğretmenlerinden bir bölümünün katıldığı kutlama ve veda töreninde konuşan Okul Müdürü İrfan Bakır 24 Kasım Öğretmenler gününü koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kısıtlı bir şekilde kutluyoruz dedi. Virüs belasından bir an önce kurtularak eski günlerimize dönebilmeyi diliyorum diyen Müdür Bakır, bu yıl emekliliklerini isteyerek okuldan ayrılan Mehmet Birinci, Ayşe Bozkurt ve Yılmaz Deniz okulumuzda uzun bir süre görev yaparak önemli hizmetlerde bulunarak emeklilik hayatlarına başlayan siz değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatınızı sağlık mutluluk ve huzur içinde geçirmenizi diliyorum Dedi.

Okul yönetimi daha sonra da emekli olan Mehmet Birinci, Ayşe Bozkurt ve Yılmaz Deniz’e birer anı plaketi verdi. Ayrıca tüm öğretmenlere birer 24 Kasım Öğretmenler günü hatırası olarak flaş disk armağan ettiler.

Emekliye uğurlanan öğretmenler de Konuralp İlkokuluna ilk geldiklerinde çok güzel karşılanmıştık. Gerek okul yönetimi ve gerekse de öğretmen arkadaşlarımızla huzur içinde sevgi saygı ortamında çalışma imkanı bulduk. Bu güzel ortam öğrencilerimizin başarısına da olumlu bir şekilde yansıdı. Okuldan ayrılışımız da karşılandığımız gibi güzel oldu. Bizlere bu ortamı hazırlayan başta okul idaremiz olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz dediler.

Kısa süren kutlama töreni topluca söylenen öğretmen marşı ile sona erdi.