Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KONURALP İLKOKULU EMEKLİYE AYRILAN ÖĞRETMENLERİNİ UĞURLADI

KONURALP İLKOKULU EMEKLİYE AYRILAN ÖĞRETMENLERİNİ UĞURLADI

SAKARYA’LI ÜLKÜCÜLER BAŞBUĞ’LARININ DOĞUM GÜNÜNDE FİDAN DİKTİLER

SAKARYA’LI ÜLKÜCÜLER BAŞBUĞ’LARININ DOĞUM GÜNÜNDE FİDAN DİKTİLER

AKYAZI’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜNE SADE KUTLAMA

AKYAZI’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜNE SADE KUTLAMA

AKYAZI’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜNE SADE KUTLAMA

AKYAZI’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜNE SADE KUTLAMA

KOBYA AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

KOBYA AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

DÜZYAZI’LI ERDEM AİLESİNİN BABA ACISI

DÜZYAZI’LI ERDEM AİLESİNİN BABA ACISI

KONURALP İLKOKULU EMEKLİYE AYRILAN ÖĞRETMENLERİNİ UĞURLADI

24 Kasım Öğretmenler gününü okuldaki öğretmenleri ile birlikte kutlayan Akyazı Konuralp
Bu haber 2020-11-27 08:47:33 eklenmiş ve 190 kez görüntülenmiştir.

 

24 Kasım Öğretmenler gününü okuldaki öğretmenleri ile birlikte kutlayan Akyazı Konuralp İlkokulu bu yıl emekliye ayrılan 3 öğretmenini de kutlama sırasında emekliye uğurladılar.

 Okul salonunda okulun öğretmenlerinden bir bölümünün katıldığı kutlama ve veda töreninde konuşan Okul Müdürü İrfan Bakır 24 Kasım Öğretmenler gününü koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kısıtlı bir şekilde kutluyoruz dedi. Virüs belasından bir an önce kurtularak eski günlerimize dönebilmeyi diliyorum diyen Müdür Bakır, bu yıl emekliliklerini isteyerek okuldan ayrılan Mehmet Birinci, Ayşe Bozkurt   ve  Yılmaz Deniz okulumuzda uzun bir süre görev yaparak önemli hizmetlerde bulunarak emeklilik hayatlarına başlayan siz değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatınızı sağlık mutluluk ve huzur içinde geçirmenizi diliyorum Dedi.

 Okul yönetimi daha sonra da emekli olan Mehmet Birinci, Ayşe Bozkurt ve  Yılmaz Deniz’e  birer anı plaketi verdi. Ayrıca tüm öğretmenlere birer 24 Kasım Öğretmenler günü hatırası olarak flaş disk armağan ettiler.

 Emekliye uğurlanan öğretmenler de Konuralp İlkokuluna ilk geldiklerinde çok güzel karşılanmıştık. Gerek okul yönetimi ve gerekse de öğretmen arkadaşlarımızla huzur içinde sevgi saygı ortamında çalışma imkanı bulduk. Bu güzel ortam öğrencilerimizin başarısına da olumlu bir şekilde yansıdı. Okuldan ayrılışımız da karşılandığımız gibi güzel oldu. Bizlere bu ortamı hazırlayan başta okul idaremiz olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz dediler.

 Kısa süren kutlama töreni topluca söylenen öğretmen marşı ile sona erdi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
08:54 - KONURALP İLKOKULU EMEKLİYE AYRILAN ÖĞRETMENLERİNİ UĞURL
24 Kasım Öğretmenler gününü okuldaki öğretmenleri ile birlikte kutlayan Akyazı Konuralp...
00:31 - KAYMAKAM GÜNEY DE KIZILAYI ZİYARET ETTİ
Yaptığı başarılı çalışmaları ile Akyazı’da popüler hale gelen Kızılay Akyazı temsilciliğin...
06:35 - GAZETECİLERDEN KIZILAY AKYAZI TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARET
Yengün Gazetesi Akyazı temsilciis Salim Özyılmaz, Akyazı Net Haber Sitesi sahibi ...
04:29 - Nilüfer Hatun’da Yöremin yemeği Annemin emeği projesi
Unutulmaya yüz tutmuş yöresel tariflerin tespit edilerek gün yüzüne çıkarılması, fotoğrafl...
01:12 - ATSOYA AKYAZILI KOREOGRAFDAN ZİYARET
İlçemizin yetiştirmiş olduğu değerlerden olan Modacı Koreograf Fatih Ömercikoğlu ...
00:48 - AKYAZILI SANAYİ ESNAFI AYASOFYAYI GEZDİ
Akyazı Küçük Sanayi sitesi esnafları Akyazı Sanayi Sitesi Koruma Kollama...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ