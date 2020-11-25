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SAKARYA’LI ÜLKÜCÜLER BAŞBUĞ’LARININ DOĞUM GÜNÜNDE FİDAN DİKTİLER

SAKARYA’LI ÜLKÜCÜLER BAŞBUĞ’LARININ DOĞUM GÜNÜNDE FİDAN DİKTİLER

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DÜZYAZI’LI ERDEM AİLESİNİN BABA ACISI

SAKARYA’LI ÜLKÜCÜLER BAŞBUĞ’LARININ DOĞUM GÜNÜNDE FİDAN DİKTİLER

Ülkücüler Başbuğ Alparslan Türkeş'in doğumunun 103.yıl dönümünde
Bu haber 2020-11-25 23:35:58 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Ülkücüler Başbuğ Alparslan Türkeş'in doğumunun 103.yıl dönümünde “Her genç bir fidan, her fidan bir hayat.” Bağbuğ’un Fidanları toprakla buluştu Sloganıyla Alparslan Türkeş Ormanında fidan dikerek andılar.

 Ülkü Ocakları Alparslan Türkeş’in 103’ü doğum gününü Osmanbey Mahallesinde bulunan Alparslan Türkeş Hatıra ormanında  “Her genç bir fidan, her fidan bir hayat.” Kapsamında fidan dikerek andılar.

 Fidan dikim törenine Sakarya İl başkanı Ahmet Ziya Akar,Ülkü Ocakları il başkanı Soyhan Sofuoğu, MHP Sakarya eski Milletvekili Zihni Acba, Hendek Belediye başkanı Turgut Babaoğlu, MHP İl kadın kolları Başkanı Elif Saral Uzun, MHP Pamukova ilçe başkanı Arif Çakıl, MHP Geyve ilçe Başkanı Murat Çakmak, MHP Arifiye ilçe başkanı Ferit Şekerli, MHP Hendek ilçe başkanı Burhan Namlı, MHP Kocaali ilçe başkanı Adnan Aras,MHP Erenler ilçe başkanı Ünal Canay, MHP Karapürçek ilçe başkanı Mustafa Odabaş, MHP Akyazı ilçe başkanı Ali Dertli ,Hendek Ülkü Ocakları başkanı Sıtkı Ayaz , Akyazı Ülkü Ocakları Başkanı  Murat Yıldırım ve bazı üyeler katıldı.
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