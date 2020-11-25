SAKARYA’LI ÜLKÜCÜLER BAŞBUĞ’LARININ DOĞUM GÜNÜNDE FİDAN DİKTİLER

Ülkücüler Başbuğ Alparslan Türkeş'in doğumunun 103.yıl dönümünde

Bu haber 2020-11-25 23:35:58 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.