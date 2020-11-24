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AKYAZI’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜNE SADE KUTLAMA

AKYAZI’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜNE SADE KUTLAMA

AKYAZI’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜNE SADE KUTLAMA

AKYAZI’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜNE SADE KUTLAMA

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AKYAZI’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜNE SADE KUTLAMA

24 Kasım Öğretmenler günü Akyazı’da sade bir törenle kutlandı.
Bu haber 2020-11-24 17:16:55 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

24 Kasım Öğretmenler günü Akyazı’da sade bir törenle kutlandı. Sade tören Atatürk anıtı önünde gerçekleşti. Düzenlenen tören Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin anıta çelenk koyması ile başladı.

Çelenk sunumundan sonra törene katılanlar saygı duruşunda bulundular ve müzik öğretmeni eşliğinde istiklal marşımızı birlikte söylediler. Aha sonra emekli öğretmen ve gazeteci Kenan Certel yönetiminde törene katılanlar yine birlikte öğretmen marşını okudular. Tören bu etkinliğin sonunda nihayete erdi.

Pandemi nedeniyle düzenlenen törene katılımda az oldu. Anıt önündeki etkinliğe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve görevde olan ve emekli Öğretmenler katıldı. Ayrıca Belediyeyi Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürlüğünü Baş komiser İsak Göz, Gelecek Partisini ise Başkan yardımcısı Yaşar Kulaksız temsil etti. Düzenlenen törene ADD Derneği ile Gazilerde katıldı. 
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