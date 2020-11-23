KOBYA AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı'nın köklü ailelerinden, Aslen Akyazı’ya bağlı Yuvalak Mahallesi Halkından olup Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Kobya ailesinden Hacı Eşref Kobya’nın eşi, Ziraat Bankası Sapanca Şubesi Müdürü Bülent Kobya ve Adapazarı Öğretmenevi Müdürü Levent Kobya’nın anneleri Mukaddes Kobya vefat etmiştir.
Merhum Mukaddes Kobya’nın cenazesi 23 Kasım 2020 (Bugün) Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yenicamide saat 14.00 te kılınan cenaze namazı sonrası Yuvalak mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.