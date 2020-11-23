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KOBYA AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

KOBYA AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

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KOBYA AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı'nın köklü ailelerinden, Aslen Akyazı’ya bağlı Yuvalak Mahallesi Halkından olup
Bu haber 2020-11-23 16:09:59 eklenmiş ve 649 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı'nın köklü ailelerinden, Aslen Akyazı’ya bağlı Yuvalak Mahallesi Halkından olup Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Kobya ailesinden Hacı Eşref Kobya’nın eşi, Ziraat Bankası Sapanca Şubesi Müdürü Bülent Kobya ve Adapazarı Öğretmenevi Müdürü Levent Kobya’nın anneleri  Mukaddes Kobya  vefat etmiştir.

Merhum   Mukaddes Kobya’nın cenazesi 23 Kasım 2020 (Bugün) Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yenicamide saat 14.00 te kılınan cenaze namazı sonrası Yuvalak mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.    

 Merhume Mukaddes Kobya’ya Allah’tan rahmet, yakınları ve aile dostlarına başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI         

 TAZİYE İÇİN: Levent Kobya’nın telefonu :0532 573 22 60
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