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DÜZYAZI’LI ERDEM AİLESİNİN BABA ACISI

Akyazı ilçesi Düzyazı (Süpren) Mahallesi halkından, Serdivan İlçesi
Bu haber 2020-11-21 22:59:21 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

Akyazı ilçesi Düzyazı  (Süpren) Mahallesi halkından, Serdivan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi eski müdürü Hayri Erdem ve Merhum Mesut Erdem’in babaları, Öğretmen Bahri Dinç’in Kayınpederi, Kâzım Erdem vefat etti.

84 yaşında vefat eden ve Uzun bir süreden beri hasta olan Kazım Erdem  Bilge hastanesinde tedavi görüyordu.

Merhum Kazım Erdem’in Cenazesi 22 Kasım Pazar günü saat 12.00 de Düzyazı Mahallesi hanesinde kılınacak cenaze namazı mütakip Düzyazı Aile kabristanlığında toprağa verilecektir.

Taziye için. Oğlu Hayri Erdem 0532 598 95 32.
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